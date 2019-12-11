У поклонников Анастасии Заворотнюк выработался иммунитет на плохие новости. Тревожной информации о состоянии звезды сериала Моя прекрасная няня мало кто поверил.

У поклонников Анастасии Заворотнюк выработался иммунитет наплохие новости. Тревожной информации о состоянии звезды сериала "Моя прекраснаяняня" мало кто поверил.После недолгого затишья в СМИ вновь появились статьи посвященныеАнастасии Заворотнюк и ее болезни. Стало известно, что реабилитация, которуюартистка проходит в подмосковной клинике, не дает результатов.Мол, у звезды популярного ситкома парализовало всю правуючасть тела. Анонимный источник сообщал, что изменения необратимы и Заворотнюкнавсегда останется калекой.Близкие артистки поспешили опровергнуть информацию. Родственникизвезды подчеркнули, что раскрывать подробности состояния Анастасии несобираются. Они вынуждены реагировать на выпады в прессе, чтобы оградить переживающихза актрису поклонников от сплетен.Отметим, что большинство фанатов скептически отнеслись к новымданным об. Интернет-обыватели после череды сообщений о нездоровье знаменитости,порой противоречащих друг другу, отказываются верить анонимным источникам, неназваннымдрузьям семьи и другим словоохотливым лицам. Слышать о недугах звезды уже никто не хочет.11 Дек 2019 в 4:42 PST"Кто это решает, что Настя не восстановится? Нечего слушатьвсяких извращенцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Блин, уже не чему не верю после всех сплетен, здоровья много, многоей!", "Хто выдумывает весь это бред , отстаньте уже от этой семьи .... Сколькоможно уже мусолить эту тему......Боже🙏", – рассуждают читатели "Дни.ру".Отметим, что были и те, кто считает, что появляющиеся данныео состоянии отчасти правдивы. "Дыма без огня не бывает, как бы вам этого нехотелось", "Да и хрен с ним лишь бы жила и дочу воспитывала", – пишут пользователиСети.