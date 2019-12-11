У поклонников Анастасии Заворотнюк выработался иммунитет на
плохие новости. Тревожной информации о состоянии звезды сериала Моя прекрасная
няня мало кто поверил.
У поклонников Анастасии Заворотнюк выработался иммунитет на
плохие новости. Тревожной информации о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная
няня" мало кто поверил.
После недолгого затишья в СМИ вновь появились статьи посвященные
Анастасии Заворотнюк и ее болезни. Стало известно, что реабилитация, которую
артистка проходит в подмосковной клинике, не дает результатов.
Мол, у звезды популярного ситкома парализовало всю правую
часть тела. Анонимный источник сообщал, что изменения необратимы и Заворотнюк
навсегда останется калекой.
Близкие артистки поспешили опровергнуть информацию. Родственники
звезды подчеркнули, что раскрывать подробности состояния Анастасии не
собираются. Они вынуждены реагировать на выпады в прессе, чтобы оградить переживающих
за актрису поклонников от сплетен.
Отметим, что большинство фанатов скептически отнеслись к новым
данным об. Интернет-обыватели после череды сообщений о нездоровье знаменитости,
порой противоречащих друг другу, отказываются верить анонимным источникам, неназванным
друзьям семьи и другим словоохотливым лицам. Слышать о недугах звезды уже никто не хочет.
11 Дек 2019 в 4:42 PST
"Кто это решает, что Настя не восстановится? Нечего слушать
всяких извращенцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Блин, уже не чему не верю после всех сплетен, здоровья много, много
ей!", "Хто выдумывает весь это бред , отстаньте уже от этой семьи .... Сколько
можно уже мусолить эту тему......Боже🙏", – рассуждают читатели "Дни.ру".
Отметим, что были и те, кто считает, что появляющиеся данные
о состоянии отчасти правдивы. "Дыма без огня не бывает, как бы вам этого не
хотелось", "Да и хрен с ним лишь бы жила и дочу воспитывала", – пишут пользователи
Сети.