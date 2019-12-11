2 ноября в Artplay откроется иммерсивная выставка Mystic Universe. Сходить на нее вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.
2 ноября в Artplay откроется иммерсивная выставка Mystic Universe. Сходить на нее вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".
Создатели SAMSKARA и самураи ART OF WAR предлагают зрителям отправиться в интересное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью современных технологий и искусства.
Гостей будут ждать эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты и многое другое.
Помимо всего прочего, каждый, кто приедет на выставку, сможет насладиться концертами артистов современной электронной музыки и театральными представлениями.
Чтобы попасть на выставку, достаточно выполнить два простых условия:
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Публикация от (@dniru) 11 Дек 2019 в 2:42 PST
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывался набор с продуктами от .