2 ноября в Artplay откроется иммерсивная выставка Mystic Universe. Сходить на нее вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.

2 ноября в Artplay откроется иммерсивная выставка Mystic Universe. Сходить на нее вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".Создатели SAMSKARA и самураи ART OF WAR предлагают зрителям отправиться в интересное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью современных технологий и искусства.Гостей будут ждать эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты и многое другое.Помимо всего прочего, каждый, кто приедет на выставку, сможет насладиться концертами артистов современной электронной музыки и театральными представлениями.Чтобы попасть на выставку, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 11 Дек 2019 в 2:42 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывался набор с продуктами от .