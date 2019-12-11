В Амурской области ликвидировано две трети незаконных свалок. Это стало возможным благодаря совместной работе общественников, прокуратуры и регионального Минприроды.

В Амурской области ликвидировано две трети незаконных свалок. Это стало возможным благодаря совместной работе общественников, прокуратуры и регионального Минприроды.Как сообщает ГТРК "Амур", очищены от мусора 142 территории из 212-ти, которые были нанесены гражданами на интерактивную карту Общероссийского народного фронта. Только за вторую половину ноября уничтожено 16 свалок в Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Завитинском, Ромненском и Серышевском районах.Отметим, что работы по ликвидации свалок в муниципалитетах контролирует природоохранная прокуратура.