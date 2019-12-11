Во время съемки очередного интервью знаменитый рэпер Джиган вместе со своей командой повели себя неожиданным образом. Мужчина буквально сбежал из студии.

Во время съемки очередного интервью знаменитый рэпер Джиган вместе со своей командой повели себя неожиданным образом. Мужчина буквально сбежал из студии.Исполнитель прибыл в студию программы "Алена,блин!", чтобы дать откровенное интервью, однако что-то пошло не так. На пропускном пункте его и девушку из группы сопровождения пропустили без проблем, однако остальных двух молодых людей, прибывших с рэпером, пришлось оформлять, т.к. их не было в изначально заявке – Джиган взял их с собой "экспромтом".Далее события развиваются еще веселее. Один из мужчин попросился в туалет до того, как ему был оформлен пропуск, в чем ему было отказано. Тогда молодой человек ловко перепрыгнул через турникет и проник в административную часть здания. Охрана сделала замечание всей прибывшей группе, из-за чего те, резко передумав давать интервью, удалились восвояси.