В среду, 11 декабря, в Надеждинском районе Приморского края произошла массовая авария. На трассе Новый – Де-Фриз столкнулись 18 легковых автомобилей, передает . По предварительным данным, ..

В среду, 11 декабря, в Надеждинском районе Приморского края произошла массовая авария. На трассе Новый – Де-Фриз столкнулись 18 легковых автомобилей, передает .По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. Накануне на Приморье обрушился сильный снегопад, передает телеканал "".В результате шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Движение в районе аварии затруднено.