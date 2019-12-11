В среду, 11 декабря, в Надеждинском районе Приморского края произошла массовая авария. На трассе Новый – Де-Фриз столкнулись 18 легковых автомобилей, передает .
По предварительным данным, ..
В среду, 11 декабря, в Надеждинском районе Приморского края произошла массовая авария. На трассе Новый – Де-Фриз столкнулись 18 легковых автомобилей, передает .
По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. Накануне на Приморье обрушился сильный снегопад, передает телеканал "".
В результате шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Движение в районе аварии затруднено.