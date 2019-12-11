По фактам нарушений действующего законодательства составлены административные протоколы и возбуждены уголовные дела.
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Александровскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства 61-летней местной жительницей.
Установлено, что в течение нескольких месяцев подозреваемая направила в отдел по вопросам миграции 11 уведомлений о прибытии граждан соседних государств, указав место их проживания в своей квартире. При этом намерения предоставить жилье иностранцам у женщины изначально не было.
В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Факты нарушений миграционного законодательства установлены сотрудниками полиции ОМВД России по Петушинскому району.
В начале декабря при проверке документов у пассажиров автобуса с иностранными номерами были выявлены граждане, находящие на территории России в нарушение действующего законодательства.
В отношении семи граждан, уклоняющихся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, были составлены административные протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ. Судом им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.