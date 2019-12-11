По фактам нарушений действующего законодательства составлены административные протоколы и возбуждены уголовные дела.

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Александровскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства 61-летней местной жительницей.Установлено, что в течение нескольких месяцев подозреваемая направила в отдел по вопросам миграции 11 уведомлений о прибытии граждан соседних государств, указав место их проживания в своей квартире. При этом намерения предоставить жилье иностранцам у женщины изначально не было.В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факты нарушений миграционного законодательства установлены сотрудниками полиции ОМВД России по Петушинскому району.В начале декабря при проверке документов у пассажиров автобуса с иностранными номерами были выявлены граждане, находящие на территории России в нарушение действующего законодательства.В отношении семи граждан, уклоняющихся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, были составлены административные протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ. Судом им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.