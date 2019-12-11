Нападающий тульского Арсенала Евгений Луценко назван лучшим футболистом чемпионата России в декабре. Российский форвард туляков стал одним из творцов двух побед своего клуба в двух матчах месяца - против московских ЦСКА и Локомотива.

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко назван лучшим футболистом чемпионата России в декабре. Российский форвард туляков стал одним из творцов двух побед своего клуба в двух матчах месяца — против московских ЦСКА и "Локомотива".В выездной игре против "армейцев" Луценко стал автором голевого паса на Даниила Лесового, чей единственный гол принес победу "оружейникам" (1:0). А в матче против "Локо" Луценко сделал дубль, сделав весомый вклад в разгром "железнодорожников" (4:0).