Нападающий петербургского Зенита Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской Бенфики.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".В группе G сложилась удивительная ситуация. "Зенит" – второй, но выход в плей-офф больше зависит от противостояния "Лиона" и "Лейпцига".— Думаю, хоть они (футболисты "Лейпцига", – прим.Ред) и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. "Лейпциг" наверняка хочет реабилитироваться за поражение от "Лиона" на своем поле и занять первое место в группе, – приводит слова Азмуна пресс-служба "Зенита". – Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет.Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени.