Во Франции полицейские поддержали забастовку. Три крупных профсоюза призвали закрывать отделения и не выходить на охрану митингов, начиная с 11 декабря.

Во Франции полицейские поддержали забастовку. Три крупных профсоюза призвали закрывать отделения и не выходить на охрану митингов, начиная с 11 декабря.Протесты связаны с планами по французской пенсионной реформе. Она коснется более чем сорока категорий граждан, включая даже работников Парижской оперы, сообщает "Россия 24".Накануне в Париже во время демонстраций задержали десятки человек, а участников насчитали десятки тысяч. Во французской столице сохраняются серьезные перебои в движении метро и пригородных линий РЭР.Новую крупную акцию обещают 12 декабря, то есть спустя неделю после официального старта общенациональной забастовки.