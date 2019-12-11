Заключительный матч группы G футбольной Лиги чемпионов между французским Лионом и немецким РБ Лейпциг завершился неприятным инцидентом. По окончании встречи футболисты французов повздорили со своими фанатами.

Заключительный матч группы "G" футбольной Лиги чемпионов между французским "Лионом" и немецким "РБ Лейпциг" завершился неприятным инцидентом. По окончании встречи футболисты французов повздорили со своими фанатами.Причиной скандального окончания матча стало прорыв фаната лионцев на поле с баннером оскорбительного содержания. На нем был изображен осел и призыв к защитнику "Лиона" Марселу уйти из команды. Фанаты недовольны игрой футболиста.Одним из первых, кто оказался рядом с болельщиком, был капитан "Олимпика" Мемфис Депай. Именно он и пытался остановить мужчину, пытаясь вырвать у него из рук плакат. В результате завязалась потасовка, к которой присоединились другие поклонники "Лиона" и его игроки. Но она была быстро прервана стюардами.Встреча завершилась со счетом 2:2. Благодаря этой ничьей, а также проигрышу "Зенита", "Лион" завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов.