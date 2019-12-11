Вопрос о транзите российского газа через Украину удалось разблокировать, считает президент Украины Владимир Зеленский. На встрече президентов в Париже не удалось решить все газовые проблемы, заявили сегодня, 10 декабря, в Кремле. Как продвигаются переговоры, кто кому сколько должен, и какие газовые вопросы обсудили на встрече?

Вопрос о транзите российского газа через Украину удалось разблокировать, считает президент Украины Владимир Зеленский. На встрече президентов в Париже не удалось решить все газовые проблемы, заявили сегодня, 10 декабря, в Кремле. Как продвигаются переговоры, кто кому сколько должен, и какие газовые вопросы обсудили на встрече?Стороны обсудили не только вопрос транзита, но и прямые поставки топлива на Украину. В случае их возобновления российский газ может обойтись конечному украинскому потребителю на четверть дешевле, чем сейчас."Известный детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?". И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая", — заявил Владимир Путин.Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает уже через три недели. Если договориться не успеют, потери Киева могут составить 500 миллионов евро недополученного дохода, подсчитали эксперты Кельнского университета. Президент Зеленский назвал высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января. Украинская сторона предлагает заключить новый контракт на десять лет."Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе — это на десяти годах действия контракта. Получается, что одна сторона настаивает на одном годе, а другая на десяти. Но я думаю, что мы найдем решение посередине", — сообщил Владимир Зеленский.В "Газпроме" не раз заявляли, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в судах. В Киеве с этим не согласны и оценивают претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов. Как заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков, договориться по этому вопросу пока не удалось: "Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже". В "Газпроме" сегодня заявили о том, что в ближайшие дни будут продолжены переговоры с украинской стороной в двустороннем формате.В 2013 году Россия купила украинские евробонды на 3 миллиарда долларов. Новое правительство отказалось возвращать долг. Еще в 2016 году Россия выиграла суд и Украина обязана была вернуть эти средства. Сейчас рассматриваются апелляции, а долг с процентами уже вырос до 4,5 миллиарда долларов. Вот как этот спор прокомментировал первый заместитель председателя Правительства России Антон Силуанов: "Пришло руководство, которое не захотело платить. Ну что же делать-то? Ищут любые поводы, чтобы зацепиться, чтобы не выполнить свои обязательства. Так поступают только недобросовестные заемщики. Мы надеемся на справедливое решение суда".Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение ограничений против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Так, полагают в Вашингтоне, можно будет защитить европейскую энергобезопасность. "Северный поток-2" предусматривает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода. Одна пойдет в Турцию, другая будет снабжать газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.