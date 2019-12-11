Знаменитость в очередной
раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в
костюме кролика Playboy.
Знаменитость в очередной
раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в
костюме кролика Playboy.
Провокационное
видео появилось в Сторис "Инстаграма" артистки, а также в микроблоге режиссера Резо
Гигиниешвили. Именно он снял короткий ролик с артисткой, поделившись им в
соцсети.
В
нем кинодеятель, шутя, предлагает Наталье Чистяковой-Ионовой поговорить о
высоком. В ответ та кокетничает и соглашается. На кадрах певица Глюкоза сидит
на стуле в черном костюме кролика Playboy и в туфлях на высоких каблуках.
При этом своим поведением звезда
пародирует Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт". развратно
перекидывает ногу на ногу, демонстрируя их длину, улыбаясь при этом.
Отметим, исполнительницу
часто ругают за ее манеру одеваться на публике и фото, которые она выставляет в
соцсеть. Ее наряды в последнее время становятся все откровеннее.
30 Ноя 2018 в 12:13 PST
Многие
считают, что не хватает мужского внимания, и таким образом
33-летняя артистка хочет доказать всем, что еще может быть привлекательной и
сексуальной.