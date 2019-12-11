Знаменитость в очередной
раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в
костюме кролика Playboy.
Знаменитость в очередной
раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в
костюме кролика Playboy.
Провокационное
видео появилось в Сторис "Инстаграма" артистки, а также в микроблоге режиссера Резо
Гигиниешвили. Именно он снял короткий ролик с артисткой, поделившись им в
соцсети.
В
нем кинодеятель, шутя, предлагает Наталье Чистяковой-Ионовой поговорить о
высоком. В ответ та кокетничает и соглашается. На кадрах певица Глюкоза сидит
на стуле в черном костюме кролика Playboy и в туфлях на высоких каблуках.
При этом своим поведением звезда
пародирует Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Певица Глюкоза развратно
перекидывает ногу на ногу, демонстрируя их длину, улыбаясь при этом.
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