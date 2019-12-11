Знаменитость в очередной раз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в костюме кролика Playboy.

Знаменитость в очереднойраз эпатировала публику. Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии вкостюме кролика Playboy.Провокационноевидео появилось в Сторис "Инстаграма" артистки, а также в микроблоге режиссера РезоГигиниешвили. Именно он снял короткий ролик с артисткой, поделившись им всоцсети.нем кинодеятель, шутя, предлагает Наталье Чистяковой-Ионовой поговорить овысоком. В ответ та кокетничает и соглашается. На кадрах певица Глюкоза сидитна стуле в черном костюме кролика Playboy и в туфлях на высоких каблуках.При этом своим поведением звездапародирует Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Певица Глюкоза развратноперекидывает ногу на ногу, демонстрируя их длину, улыбаясь при этом.Материал дополняется