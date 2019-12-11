Компания Google во вторник, 10 декабря, разместила на свой стартовой странице поисковика изображение советского футболиста, хоккеиста и тренера Анатолия Владимировича Тарасова.

Компания Google во вторник, 10 декабря, разместила на свой стартовой странице поисковика изображение советского футболиста, хоккеиста и тренера Анатолия Владимировича Тарасова.Так называемый дудл посвящен 101-летию со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР. На нем Тарасов изображен на фоне хоккеистов.New Google Doodle has been released: "Anatoly Tarasov’s 101st Birthday" :)#google #doodle #designhttps://t.co/yhgoojJepD pic.twitter.com/mOnQV6DfaY— Google Doodles EN (@Doodle123_EN) December 9, 2019Напомним, под руководством Тарасова столичный ЦСКА 18 раз становился чемпионом страны. Со сборной СССР Анатолий Владимирович девять раз подряд выигрывал чемпионат мира и трижды брал золото Олимпийских игр.