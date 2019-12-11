Российские банки уходят в онлайн. Развитие цифровых сервисов и так называемых финтех-платформ становится одним из главных трендов отрасли.

Российские банки уходят в онлайн. Развитие цифровых сервисов и так называемых финтех-платформ становится одним из главных трендов отрасли.Решить проблемы в два счета можно с помощью финтех-платформ. Идя в ногу со временем и инновациями, эти продукты развивают кредитные организации. Например, не так давно перезапустили "Сбербанк Бизнес Онлайн". В начале года в компании только начали обсуждать концепцию, а спустя пять месяцев новая площадка появилась на свет. К интернет-банку ней уже подключились 2,5 миллиона юридических лиц. Фактически пользователей еще больше."Платформа объединяет не только банковские традиционные продукты, такие как расчетно-кассовое обслуживание, валюта или зарплатный проект и другие, с небанковскими секторами, которых у нас сейчас более 30", — поясняет Евгений Колбин, вице-президент, дивизион "Цифровой корпоративный банк" ПАО Сбербанк."Российские предприниматели могут покрыть весь жизненный цикл своей компании различными сервисами, начиная от открытия расчетного счета, получения кредита, подключить себе онлайн-бухгалтерию, получить какие-то консультации юристов, с налоговой взаимодействовать", — перечисляет Анна Лоевская, управляющий директор, дивизион "Цифровой корпоративный банк" ПАО Сбербанк.Банки выстраивают вокруг себя целые экосистемы. Выходят из зоны комфорта и начинают предоставлять не только финансовые, но и другие услуги. Что, по факту, это значит для пользователей? За пару минут можно решить многие вопросы: начиная от регистрации юрлица и заканчивая проверкой партнера по бизнесу.Допустим, ювелирный магазин хочет закупить изделия у новой компании, с которой ранее не сотрудничал, и пока не до конца ей доверяет. Для этого можно использовать эскроу-посредника. Достаем смартфон, который всегда под рукой, и выбираем нужную функцию — снизить риски.Все разработки исключительно российских программистов. Сервисы интегрированы с интернет-банком с помощью собственной технологии Fintech API. Она производит защищенный обмен документами между клиентом и организацией."В воскресенье практически за чашкой кофе я открыла сайт Сбербанка и за 15 минут смогла открыть расчетный счет. Даже не нужно было никуда идти. Я помню, как это было 15 лет назад. Сейчас, конечно, все изменилось", — говорит владелец ювелирного магазина Лилия Давиденко.Отношения банков и малого бизнеса переживают ренессанс. Предпринимателям вновь охотно выдают займы. Этот сегмент считают не таким рисковым, как несколько лет назад. Снижается количество просрочек по выплатам до 12% в первом полугодии, это трехлетний минимум. С другой стороны, спрос на кредиты растет. Помогает специальная госпрограмма поддержки МСП. Небольшие компании могут взять кредит под 8,5 процента годовых."Если сейчас ключевая ставка пойдет вниз, у нас "зашит" уровень этой ставки — 8,5 процента. Это, на самом деле, ключевая ставка плюс 2, но не выше 8,5. Если ключевая ставка уйдет ниже 6,5 процента, то и эта ставка тоже пойдет вниз", — поясняет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Минимальный размер льготного кредита — 500 тысяч рублей. На его погашение выделяют до трех лет. В этом году в рамках программы предприниматели получат 330 миллиардов в российской валюте. Более 80 процентов этой суммы уже выдали.