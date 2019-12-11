11.12.2019

2019-12-11 18:30:02

Интерактивную карту заброшенных зданий презентовали во Владимире

Регион должен стать территорией безопасного детства. Привлечь внимание к ликвидации так называемых заброшек - аварийных зданий во всех территориях - поможет специальный сайт Опасные-зоны.рф. Кому принадлежит идея? Когда ресурс запустят в активном режиме? И как сегодня ведут работу по пресечению доступа в зоны риска?

Такие объекты будто шрамы на лице исторического города. Но проблема - не только эстетическая. В первую очередь, речь - о безопасности. Этот старый дом на улице Ильича - одна из таких "отметин" и повод для тревоги.

Кадры 2013-ого. Кирпичная кладка рухнула прямо на тротуар. Прошло 6 лет, стены продолжают "падать". У Рамиза - свой небольшой бизнес в доме, который вплотную примыкает к аварийному объекту. Говорит, последний стал пристанищем бомжей и местом для "рискованных прогулок" школьников. Предприниматели боятся, что всё может вспыхнуть как спичка.

Рамиз Бабаев, предприниматель: «Бомжи могут поджечь это место. Уже в том году горело летом. Эта часть здания. Достаточно сильно горело. Вторая опасность, что туда лезут подростки, которым прикольно якобы там полазить, посидеть. И в любой момент, может всё свалиться на голову, и дети пострадают».

Студёная гора, 14а, улица Северная, 65... На этой интерактивной карте - все потенциально опасные объекты. Не только Владимира. Привлечь внимание к проблеме "заброшек" во всех территориях поможет новый проект. Сайт опасные-зоны.рф пока работает в тестовом режиме. Но в конце декабря будет запущен в полную силу. Появление этого ресурса - итог планомерной работы Следкома, общественников, детского омбудсмена и самих детей. Модератором сайта стала Ангелина Трусова. Задача максимум - сделать 33 регион территорией безопасного детства.

Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области: «Был создан нашим председателем Общественного совета Следственного Управления. Идея - детского Совета при Уполномоченном по правам ребёнка. Дети сами хотят заниматься этой проблемой, вместе со взрослыми, дабы оградить своих сверстников от опасности, которая может их ожидать».

Идея интерактивной карты появилась по итогам инспекций "заброшек". Проводниками также были подростки. Процесс работы с опасными объектами во Владимирской области проходит в "вялотекущем режиме". Такова оценка регионального Управления Следственного Комитета. Несмотря на рекомендации региональной власти, положение дел не менялось долго. По словам Ирины Мининой, нужна не только ревизия всех недостроенных, бесхозных и аварийных зданий. Важно не просто установить их принадлежность. Главное- принять меры к сносу, консервации, появлению ограждений и запрещающих знаков. И здесь расторопность должны проявить муниципалы. К примеру, в адрес владимирской мэрии по итогам одного из рейдов - были направлены запросы по судьбе объектов на Мира, 90 и дому 4а по улице Хирурга Орлова. Окна в опасном здании на Мира пообещали заложить кирпичом. Ждать ли изменений по опасному адресу на Ильича? В администрации Владимира отмечают: руины планируют демонтировать. Но есть определённые сложности. И это как раз угроза соседним зданиям.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира: «Нужен очень серьёзный проект. Именно проект на демонтаж. Он стоит не один миллион рублей. Представляете, какая нагрузка на муниципальный бюджет? Сейчас управление ЖКХ в рамках своей сметы будет искать средства для того, чтобы изготовить проект и провести его через горнило всех экспертиз».

Осень 2013-ого. В здании бывшего завода "Стекловолокно" под рухнувшей стеной умер шестиклассник Илья из Гусь-Хрустального. В 15-ом году, также в Гусе, погибла 13-летняя школьница. Девочка упала с третьего этажа недостроя. В Вязниках, в 2017-ом в заброшенном здании погиб 12-летний мальчик. Его придавило частями бетонной конструкции. В этом году, подчёркивают в Следкоме, к счастью, трагедий не произошло. Но родители, и дети, и чиновники должны понимать: иногда от беды отделяет всего один шаг.

Мария Платанюк, Никита Тарбеев, Илья Хлудов

"Вести-Владимир"