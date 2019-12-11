Главный тренер тульского Арсенала Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам декабря. В заключительном месяце года оружейники обыграли две столичные команды: ЦСКА и Локомотив с разницей мячей - 5:0.

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам декабря. В заключительном месяце года "оружейники" обыграли две столичные команды: ЦСКА и "Локомотив" с разницей мячей — 5:0."Арсенал" был сильнее "армейцев" в выездной встрече в Москве (1:0), а крупной победой над "железнодорожниками" (4:0) прервал неудачную серию игр на домашнем стадионе – предыдущим успехом туляков в родных стенах был матч против "Оренбурга", датированный 25 августа.Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре