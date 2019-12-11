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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-kak-perezhit-takoe-korchevnikov-vzvyl-iz-za-vnezapnoj-smerti.html" target="_blank">Как пережить такое?: Корчевников взвыл из-за внезапной смерти</a> - Борис Корчевников рассказал о своей программе Судьба человека и о личной жизни. Он объяснил, почему бы не стал участвовать в собственном шоу, и признался, что любил женщину с ребенком.