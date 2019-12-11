Скандальная блондинка Анастасия Дашко ушла с проекта Дом-2 около 11 лет назад. За это время в ее жизни было много тягот, тем не менее, сейчас девушка по-настоящему счастлива.

Скандальная блондинка Анастасия Дашко ушла с проекта "Дом-2" около 11 лет назад. За это время в ее жизни было много тягот, тем не менее, сейчас девушка по-настоящему счастлива.По словам близкого друга экс-участницы телестройки – владельца салона красоты Стаса Кутыгина, у нее сейчас все просто замечательно. Она занимается бизнесом, в котором очень успешна."Мы с ней знакомы много лет, очень близко дружим. Я даже делал ей прическу на свадьбу. Живет в Екатеринбурге, но иногда приезжает в Челябинск, чтобы увидеться с друзьями", – рассказал стилист в беседе с корреспондентом издания Starhit.Еще четыре года назад Дашко заняла пост заместителя директора в екатеринбургской "Оперативной транспортной компании". Фирма занимается перевозкой крупногабаритных и сборных грузов и является одним из лидеров в логистической сфере Свердловской области.6 Май 2015 в 3:11 PDTКроме того, Анастасия воспитывает двух чудесных сыновей – Клима и Луки. Отцом мальчиков является супруг бывшей участницы "Дома-2" Константин Кулешов."Настя – очень хороший человек, она и мама замечательная. У нее сейчас совершенно новая жизнь, поэтому и с журналистами она общаться не хочет. Она замужем, воспитывает двоих сыновей, так что все проблемы остались в прошлом", – добавил близкий друг девушки.