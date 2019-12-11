Как меняется структура образования в XXI веке? Кто должен участвовать в воспитании молодежи? Об этом шла речь на конгрессе, посвященном взаимодействию науки и бизнеса. Участники форума говорили о ценностях, которые закладываются в детстве и влияют на развитие инноваций и экономический рост страны.

Как меняется структура образования в XXI веке? Кто должен участвовать в воспитании молодежи? Обо всем этом шла речь на конгрессе, посвященном взаимодействию науки и бизнеса, который прошел в МГУ. Участники форума говорили о ценностях, которые закладываются еще в детстве и влияют на развитие инноваций и экономический рост страны.Инновационные технологии расслабления в условиях, приближенных в невесомости, с помощью ксенона, а также можно проверить собственную стрессоустойчивость в очках виртуальной реальности и, конечно, поговорить с настоящим роботом. Все это — развитие человеческого капитала в действии. Тема, которой и посвящен конгресс.В зале — представители науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур. Говорят о ценностях, сформированных в детстве, и об их влиянии на экономику страны."Понятия добра и зла — они вечны. И, как контент, они присутствуют повсюду", — отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.Былые образовательные стандарты уже не работают: нельзя получить одно образование и быть успешным всю жизнь. Лозунг "Учиться, учиться и еще раз учиться!" – вновь актуален, уверен ректор МГУ."В МГУ читается порядка 200 междисциплинарных курсов, математики слушают экономику, экономисты слушают право", — говорит ректор МГУ Виктор Садовничий.В подтверждение – выставка уникальных отечественных разработок. Средний возраст авторов — 23 года, и у каждого уже свой бизнес. Запуск стартапа приравнять к дипломной работе предлагают участники конгресса. Это научит студентов брать ответственность за свои решения уже в вузе."Если у вас есть идея, которая коммерчески может быть реализована, на мой взгляд, сейчас созданы все условия, чтобы это сделать", — уверен генеральный директор инновационной компании, резидент фонда "Сколково" Александр Потапов.Взаимодействие науки и бизнеса, проблемы образования и подготовки кадров обсуждают на конгрессе, который организован МГУ и негосударственным институтом развития "Иннопрактика". Среди тем для обсуждения — правовая защита бизнеса."Это отдельный трек, который помог бы сфокусироваться на интересах малого и среднего бизнеса высокотехнологичного сегмента", - сообщила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.Среди участников — дети. Школьники со всей России собрались на круглый стол, чтобы ответить на вечный вопрос: чему же должна учить современная школа?Важный итог конгресса: понимать инновационные риски, принимать ответственные решения, ставить цели и находить оптимальные пути их достижения — это то, чему российская система образования учит уже сегодня.