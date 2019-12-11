Бывший участник шоу Дом 2 Рустам Солнцев сунул нос в конфликт Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. Молодой человек прокомментировал взаимоотношения двух звезд.

Бывший участник шоу "Дом 2" Рустам Солнцев сунул нос в конфликт Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. Молодой человек прокомментировал взаимоотношения двух звезд.Некоторое время назад Виктория подтвердила, что они вместе с Игорем Булатовым зарегистрировали свой брак в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Казалось бы, счастливое событие, однако Собчак решила вставить свои "пять копеек" в семейную идиллию. Она обвинила девушку в корысти и сказала, что как только Лопырева поймет, что у ее возлюбленного плохо с финансами, то вновь "окажется на рынке невест".Подобное сильно возмутило модель. В своем микроблоге девушка дала хороший отпор Ксении, назвав ее продажным человеком. Виктория подчеркнула, что если потребуется, супруга Константина Богомолова может подставить кого угодно – от мужа до своих детей. Кроме того, жена Игоря Булатова заметила, что она не уважает Ксению как человека и ни за что не согласится участвовать в ее программе.По мнению шоумена, девушка отказывается давать Собчак интервью потому что ей вряд ли удастся избежать неудобных вопросов, касательно своей личной жизни. Рустам уверен, что у модели обязательно поинтересуются подробностями романа с Булатовым, особенно в те моменты, когда мужчина еще состоял в официальном браке."Ксюше хочется, чтобы у нее просмотры были… Поставить ее (Викторию – прим.ред.) в неудобное положение, всячески поунижать…", – отметил Солнцев в разговоре с корреспондентами издания .8 Дек 2019 в 4:32 PST