11.12.2019

2019-12-11 12:50:03

Кто стал полноценными вице-губернаторами Владимирской области (новость обновляется)

В эти минуты на внеочередном заседании Заксобрания Владимирской решается, кто из четверых временно исполняющих обязанности вице-губернаторов избавится от приставки "врио".

Губернатор Владимир Сипягин представил кандидатов и попросил закрепить за ними следующие направления работы: стратегическое планирование - Харченко, внутренняя политика - Маховиков, инфраструктура - Байер.

- Почему год потребовался для внесения изменений? – сразу последовал предсказуемый вопрос от депутатского корпуса.

- Оценка деятельности за это время помогает проще принять решение, - аккуратно ответил губернатор.

А на вопрос, чем же обусловлен выбор именно этих кандидатур, он ответил еще более обтекаемо: «Опытом и желанием работать на благо жителей области…»

Напомним, что депутатский фильтр сейчас проходят Максим Брусенцов, курировавший в течение года промышленность и экономической политику, Александр Байер - отвечавший за развитие инфраструктуры, ЖКХ и энергетику, Аркадий Боцан-Харченко – изначально его сфера деятельности была развитие информационного общества и Игорь Моховиков - ответственный за внутреннюю политику.

Первая кандидатура - Боцан-Харченко - встречена благосклонно. Фракция "Справедливая Россия" за Харченко, есть консолидированное решение, призывают поддержать. "Единая Россия": нет сомнений, что Харченко должен быть поддержан. Даже коммунисты хвалят: "Он единственный, кто встретился со всеми депутатами и фракциями и ответил на все вопросы". Но КПРФ решила не голосовать.

26 голосов за Аркадия Боцан-Харченко, первый вице-губернатор есть!

Слово для самопрезентации предоставлено Максиму Брусенцову. Он заявил: "Меня не приглашали посетить ни одну фракцию, но всегда готов для общения и ответить на все вопросы".

Председатель ЗС Владимир Киселев: "Как видите экономическое развитие области?"

Максим Брусенцов: "Есть стратегия до 2030 года, сейчас вносим коррективы для изменения срока до 2035 года... Последнее время встречи полезные осуществляем... По взаимодействию в разработке стратегии в каждом районе, городе, уголке... Это не просто документ, а инструкция... Самое главное, что заложено на развитие: экономический рост, увеличение численности населения..."

Владимир Киселев посчитал такие ответы не конкретными.

Депутаты спрашивают, давал ли губернатор задание по спасению тракторного завода?

Брусенцов: "Задача такая стоит и не только по тракторному. В рамках именно этого завода - реанимировать, возможно в ближайшие полгода получится. Но ищем и других инвесторов, кто там будет работать..."

Брусенцова спросили как он сам оценивает свою работу. Ответ: "Мы действительно сделали многое. Понимаем что делать. Сложность в том что не все руководящие позиции в подразделении заняты. Есть ограничения, которые не дают добиться быстрых результатов. Точно знаю, что делать в следующем году, как развивать экономику".

Какие решения примут сегодня депутаты по каждому из заместителей, а кому откажут в доверии, расскажем в эфире "Вести - Владимир" уже в 14. 25.