Арестованный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан ведет себя вызывающе.

Арестованный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан ведет себя вызывающе.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что к здоровью арестованного в России относятся со всей серьезностью. Он привел в пример случай, когда Уилан пожаловался на паховую грыжу – ему тут же предложили сделать операцию, от которой американец отказался.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что тактика поведения Уилана – весьма вызывающая. Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.Министр иностранных дел РФ отметил, что, если суть подобных заявлений состоит в том, "чтобы создать себе образ мученика, это было бы неправильно и нечестно".Он рассказал, что в сентябре 2019 года следствие по делу Уилана было завершено и теперь только от него самого зависит, как быстро он ознакомится с обвинительным заключением и тем самым, начнет судебный процесс.Гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года по обвинению в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие государственную тайну.