В Австрии завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местным клубом Ред Булл Зальцбург и английским Ливерпулем. Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 2:0 и, набрав 13 очков, заняли первое место в группе E.

В Австрии завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местным клубом "Ред Булл Зальцбург" и английским "Ливерпулем". Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 2:0 и, набрав 13 очков, заняли первое место в группе E.В первом тайме зрители забитых голов так и не увидели. Все решилось во второй 45-минутке, когда Наби Кейта и Мохамед Салах отправили в ворота австрийской команды два безответных мяча.В параллельной игре группы Е "Наполи" на своем поле разгромил "Генк" со счетом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Аркадиуш Милик. Еще один гол оказался на счету Дриса Мертенса.Таким образом, "Наполи" набрал 12 очков и следом за "Ливерпулем" обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Зальцбург" продолжит борьбу в Лиге Европы, а "Генк", занявший последнее место в группе, завершил выступление в еврокубках.