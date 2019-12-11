На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован искаженный текст коммюнике нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря. В украинской версии итогового документа переговоров заметили попытку задним числом изменить условия соглашений. Произошедшее в разговоре с корреспондентом Дни.ру прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован искаженный текст коммюнике нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря. В украинской версии итогового документа переговоров заметили попытку задним числом изменить условия соглашений. Произошедшее в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Как заметили специалисты, опубликованный командой Владимира Зеленского текст коммюнике может создать у человека обманчивое впечатление об условиях, в рамках которых лидеры нормандской четверки согласились работать над мирным процессом в Донбассе. В частности, речь идет о наделении региона особым статусом.Эксперты не сомневаются, что таким нехитрым способом Киев попытался в очередной раз затянуть выполнение минских соглашений. "Лукавство,которое присуще украинскому политическому классу, проявилось и в неточностяхпри переводе коммюнике", – в разговоре с "" оценилБогдан Безпалькоошибки в тексте на официальном сайте президента Украины. "Онотем более смешное, что все видели оригинал на английском языке и смоглисравнить перевод самостоятельно", – добавил он."Этопоказывает отношение Украины ко всем обязательствам", – подчеркнул политолог."Это жеи подтверждает нежелание Украины выполнять минские соглашения в любом виде –даже в том, в каком это было подтверждено на нормандском саммите 9 декабря вПариже. Так что мы видим, что эта тенденция на Украине сохраняется", – заключил Богдан Безпалько.Напомним, об ошибках в тексте коммюнике нормандского саммита, размещенного на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, стало известно 11 декабря. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что неточности были допущены намерено.Администрация Зеленского подделала перевод итогового коммюнике саммита в нормандском формате. Ничего необычного, минские соглашения у них тоже свои, для внутреннего потребления, сильно отличающиеся от оригинала. Добрая традиция со времён Порошенко.— Голос Мордора (@spacelordrock)Примечательно, что после его сообщения русский и украинский тексты были исправлены, однако английский остался сфальсифицированным. В этом легко убедиться, банально сравнив документ с тем, который размещен на сайте Елисейского дворца.Переговоры лидеров стран нормандской четверки прошли 9 декабря в Париже. На них состоялась первая личная . Сообщается, что по итогам саммита международному сообществу удалось убедить президента Украины в необходимости выполнить взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.