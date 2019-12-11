Известная певица Маргарита Овсянникова раскрыла корреспонденту Дни.ру пикантные подробности своей личной жизни. Марго объяснила почему считает Ольгу Бузову хорошей кандидатурой на Евровидение.
Также поделилась новостями о своем собственном творчестве и об успехах в карьере.
Известная певица Маргарита Овсянникова раскрыла корреспонденту "Дни.ру" пикантные подробности своей личной жизни. Марго объяснила почему считает Ольгу Бузову хорошей кандидатурой на "Евровидение".
Также поделилась новостями о своем собственном творчестве и об успехах в карьере.