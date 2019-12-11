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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-margo-ovsyannikova-o-buzovoj-i-evrovidenii.html" target="_blank">Марго Овсянникова о Бузовой и Евровидении</a> - Известная певица Маргарита Овсянникова раскрыла корреспонденту Дни.ру пикантные подробности своей личной жизни. Марго объяснила почему считает Ольгу Бузову хорошей кандидатурой на Евровидение. Также поделилась новостями о своем собственном творчестве и об успехах в карьере.