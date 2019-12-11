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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-margo-ovsyannikova-ob-olge-buzovoj-i-evrovidenii.html" target="_blank">Марго Овсянникова об Ольге Бузовой и Евровидении</a> - Известная певица Маргарита Овсянникова раскрыла корреспонденту Дни.ру пикантные подробности личной жизни. Она объяснила, почему считает Ольгу Бузову хорошим кандидатом на участие в Евровидении, а также поделилась новостями о своем творчестве и успехах в карьере.