Расширить сферы применения материнского капитала, усилить надзор за организациями, которые выдают кредиты. Эти и другие предложения из регионов Владимиру Путину представили уполномоченные по правам человека. Президент встретился с правозащитниками после заседания Совета по правам человека.

Расширить сферы применения материнского капитала, усилить надзор за организациями, которые выдают кредиты. Эти и другие предложения из регионов Владимиру Путину представили уполномоченные по правам человека. Президент встретился с правозащитниками после заседания Совета по правам человека.В фойе одного из корпусов Кремля — весь корпус российских омбудсменов: семьдесят пять человек, почти из каждого региона страны."Мы действительно рассматриваем серьезные обращения граждан. Растет авторитет (этого института)", — констатирует уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская."В помощь нам – различные федеральные министерства, различные федеральные органы, которые находятся у нас на местах", — добавляет уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.Правозащитник — официально утвержденный региональным парламентом. У него и полномочия особые, и возможностей больше, чем у рядового общественника: государственный статус."Омбудсмен" — это от древнескандинавского "омбуд". Так называли посредника между властью и народом. Сам институт впервые появился в Швеции еще в начале XIX века. С тех пор собственными уполномоченными по правам человека обзавелись многие страны, но далеко не везде система стала такой разветвленной, как в России.Выстроена своего рода правозащитная вертикаль — взаимодействие регионов с федеральным центром, чтобы решать проблемы людей совместно, общими усилиями."Людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться с просьбами, — говорит омбудсменам президент Владимир Путин. — Вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на этих местах происходит, в чем люди нуждаются, как им помочь легче в определенных, конкретных условиях, где вы живете".Поэтому президент и выслушать хочет каждого."Нельзя ли рассмотреть в дальнейшем возможности материнского капитала, чтобы родители могли их использовать на высокотехнологичную дорогостоящую медицинскую операцию, которая не покрывается государственными гарантиями?" – интересуется у главы государства уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева."Маткапитал — это же я придумал когда-то, — оживляется Путин. — Просто придумал и все. Ну, значит, и такой меры поддержки в мире нет практически нигде. Это ноу-хау, мы его изобрели, и мы его осуществляем. Больше этого нет. К сожалению, находятся такие схемы, люди обманывают. Но нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. На операции, наверное, да, можно. И что касается объема средств: конечно, изначально не предполагалось, что этих средств будет хватать на полное приобретение квартиры. А индексация будет и дальше производиться конечно".Размер и способы использования материнского капитала, увеличение прожиточного минимума — вопросы, которые волнуют всех, вне зависимости от места жительства. Или еще: что делать, когда правоохранительные органы отказывают потерпевшему в возбуждении уголовного дела?"Отказ — отмена, отказ — отмена. И люди очень болезненно это воспринимают", — подчеркнул такую правовую ситуацию омбудсмен из Ярославской области Сергей Бабуркин."Как вы верно заметили, если человек не чувствует защиты, он вообще полагает, что государство его бросило или этого государства не существует, — согласился с ярославским уполномоченным по правам человека Владимир Путин. — Но все эти вещи, связанные с отменой, с вновь возбуждением, отменой (уголовного дела), как правило, мы с вами это знаем, к сожалению, за этим стоят какие-то коррупционные проявления".Такие встречи в международный день прав человека давно уже стали для президента традиционными. Он непременно проводит их каждый год, несмотря на крайне плотный рабочий график."Вы прилетели ночью?" – уточняет у главы государства российский омбудсмен Татьяна Москалькова."Утром. Прилетел утром", — ответил Путин."Это еще хуже, — строго подчеркнула Москалькова. — Мы тоже все вместе хотели бы защитить ваши права на отдых хотя бы"."Спасибо", — улыбнулся Путин неожиданной заботе.Все вопросы из регионов — даже те, на которые Владимир Путин не успел ответить — непременно систематизируют и передадут в президентскую администрацию.