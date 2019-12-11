Покойный мэр столицы работал шесть дней в неделю, был женат на одной из богатейших женщин России и Европы. И оставил солидное состояние. Которое вскоре предстоит поделить его родным.

Покойный мэр столицы работал шесть дней в неделю, был женат на одной из богатейших женщин России и Европы. И оставил солидное состояние. Которое вскоре предстоит поделить его родным.При жизни Лужкова часто говорили, что он, якобы, богаче Путина и Медведева вместе взятых. Но официальных подтверждений этому нет. Неизвестно, например, точно, что именно из недвижимости было оформлено на мэра, а что – на его супругу.Например, в совместной собственности, по слухам, у них был дом, общая площадь которого 144 "квадрата" был, коттедж, площадь участка под которым 2,5 тыс кв. м.Но самый известный актив Лужкова – элитная квартира в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице, площадь которой составляет 450 квадратных метров. Ее рыночная стоимость – свыше 600 миллионов рублей.В свое время много писали об особняке главы города в предгорье Альп, о квартире в Вене. Незадолго до отставки мужа в 2010-м Елена Батурина якобы планировала приобрести в Вельдене (Австрия) роскошный замок, предполагаемой стоимостью 60 миллионов евро.10 Дек 2019 в 1:20 PSTНаследство покойного мэра теперь предстоит поделить его супруге, родному брату Виктору и сыновьям от первого брака – Михаилу и Александру. По слухам, успел оставить завещание, так что проблем у наследников первой и второй очереди быть не должно.