Экипаж легкомоторного самолета обнаружил неисправность шасси и был вынужден совершить аварийную посадку. На борту воздушного судна находились шесть человек, никто из них не пострадал. Момент приземления запечатлели на видео очевидцы.

В минувший понедельник, 9 ноября, легкомоторный самолет Piper PA-34 совершил аварийную посадку в аэропорту Тобиас Боланьос, расположенном неподалеку от столицы Коста-Рики города Сан-Хосе.Как сообщают местные СМИ, при заходе на посадку экипаж обнаружил, что у самолета не вышло переднее шасси, о чем пилоты сообщили диспетчеру. Экстренные службы выдвинулись к полосе и приготовились к приему аварийного борта.Piper приземлился на ВПП, повредил основные стойки шасси и тормозил уже на "брюхе".В самолете находились шесть человек, никто из них не пострадал.