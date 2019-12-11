На американском сегменте Международной космической станции снова не работает туалет. Астронавтам приходится использовать российский туалет. Это уже второй случай за последние две недели.

На американском сегменте Международной космической станции снова не работает туалет. Астронавтам приходится использовать российский туалет.На МКС находятся два туалета российского производства — в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Также есть санузлы в кораблях "Союз", пристыкованных к станции. Но они могут использоваться только в крайнем случае.В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально.Это уже второй случай за последние две недели. В конце ноября командир МКС Лука Пармитано сообщил, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Из-за этого астронавтам пришлось пользоваться устройствами для сбора мочи UCD. Позже экипаж сменил сепаратор и починил туалет.