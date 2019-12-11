Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут...

В ходе проверки информации участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Тёплый Стан выявили факт фиктивной постановки на учет граждан РФ.Установлено, что 49-летнийжитель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Тёплый Стан, граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Тёплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56