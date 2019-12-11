Во время словесной перепалки злоумышленник неожиданно направил в сторону потерпевшей предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом...

Дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев женщине.Как сообщалось ранее, в полицию обратилась 27-летняя жительница Подмосковья. По ее словам, она в качестве пассажира ехала в автомобиле «Дэу Нексия» со своим знакомым по Большой Тульской улице. По ходу движения у ее спутника возник конфликт с другим участником дорожного движения – водителем автомобиля марки «Мерседес». Во время словесной перепалки последний неожиданно направил в ее сторону предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом, и произвел несколько выстрелов, причинив тем самым ей физическую боль и телесные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.Дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».В ходе расследования уголовного дела было установлено, что своими действиями подозреваемый причинил потерпевшей иные насильственные повреждения.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22