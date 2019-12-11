Жителей Краснодара буквально стошнило от вида грязнули-Тимати. Они заметили, что на плакате рэпер держит собственную продукцию грязными руками.

Жителей Краснодара буквально стошнило от вида грязнули-Тимати. Они заметили, что на плакате рэпер держит собственную продукцию грязными руками.На видео, заснятым в одном из ТЦ, оператор крупным планом показал ногти знаменитого исполнителя. Вид вызывает скорее отвращение, нежели желание попробовать знаменитые черные бургеры. Под ногтями собралась грязь, которую знаменитость не стал вычищать перед съемкой рекламы.Даже фанаты Тимати были озадачены таким видом. Что это может быть? Может, модный маникюр с эффектом черноты? А может, просто неухоженность. Тем не менее, сами краснодарцы в различных социальных сетях уже выразили мнение, что пробовать знаменитые блюда рэпера им как-то совсем расхотелось, несмотря на тот факт, что ранее Юнусов с по-настоящему широким размахом открыл свою бургерную на Кубани.Знаменитость даже устроил аттракцион неслыханной щедрости. Он лично раздавал каждому покупателю в первый день работы закусочной свои знаменитые "черные". Тогда возле ресторана быстрого питания рэпера выстроилась огромная очередь, ведь каждому хотелось получить свой заветный кусок прямо из рук самого Тимура, сообщает издание "".Напомним, что сеть своих бургерных Тимати открыл в 2016 году. На данный момент в России работают около 30 закусочных, кроме того, у знаменитого рэпера имеются свои рестораны в ближнем зарубежье. А совсем недавно Юнусов открыл свою закусочную в Лос-Анджелесе, что породило большой ажиотаж. Black Star Burger сравнивают себя по качеству с мировыми бургерными лидерами уровня Umami и Gordon Ramsey.