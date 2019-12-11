Возлюбленная рэпера Тимати показала трогательный момент с сыном Ратмиром. Анастасия Решетова продемонстрировала, как пеленает малыша.

Возлюбленная рэпера Тиматипоказала трогательный момент с сыном Ратмиром. Анастасия Решетовапродемонстрировала, как пеленает малыша.Фотодвухмесячного наследника модели и музыканта появилось в ее "Инстаграме" и умилилопоклонников звездной пары. В кадре мальчик запечатлен укутанным в бежевое одеяльцедля прогулки.Наснимке видна лишь голова Ратмира, во рту у него соска, сообщает . Крометого, часть лица прикрыта пририсованными в фоторедакторе темными очками."Самый сладкий пирожок", – подписала нежную фотографию АнастасияРешетова. Отметим, что избранница рэпера Тимати с самого рождения первенцаделится подробностями его жизни.Напомним,модель публиковала в соцсети Ратмира во время прогулок, сна, кормленияи игры с кошкой. Примечательно, что далеко не все звездные мамырешают придавать жизнь своих чад широкой огласке. Кроме того, АнастасияРешетова делится с молодыми и будущими мамочками советами воспитаниядетей.