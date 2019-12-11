Возлюбленная рэпера Тимати
показала трогательный момент с сыном Ратмиром. Анастасия Решетова
продемонстрировала, как пеленает малыша.
Возлюбленная рэпера Тимати
показала трогательный момент с сыном Ратмиром. Анастасия Решетова
продемонстрировала, как пеленает малыша.
Фото
двухмесячного наследника модели и музыканта появилось в ее "Инстаграме" и умилило
поклонников звездной пары. В кадре мальчик запечатлен укутанным в бежевое одеяльце
для прогулки.
На
снимке видна лишь голова Ратмира, во рту у него соска, сообщает . Кроме
того, часть лица прикрыта пририсованными в фоторедакторе темными очками.
"Самый сладкий пирожок", – подписала нежную фотографию Анастасия
Решетова. Отметим, что избранница рэпера Тимати с самого рождения первенца
делится подробностями его жизни.
Напомним,
модель публиковала в соцсети Ратмира во время прогулок, сна, кормления
и игры с кошкой. Примечательно, что далеко не все звездные мамы
решают придавать жизнь своих чад широкой огласке. Кроме того, Анастасия
Решетова делится с молодыми и будущими мамочками советами воспитания
детей.