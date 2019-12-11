В Москве назвали лауреатов национальной литературной премии Большая книга. В первый раз её вручили в 2005-м. С тех пор каждый год награждают три лучших произведения. В этом году в коротком списке было 12 пунктов. Кто же получил первый приз?

В Москве назвали лауреатов национальной литературной премии "Большая книга". В первый раз её вручили в 2005-м. С тех пор каждый год награждают три лучших произведения. В этом году в коротком списке было 12 пунктов. Кто же получил первый приз?Большой зал Дома Пашкова, 12 стульев на сцене ждут лауреатов, гости готовы рукоплескать. Фотовспышки. Но в Румянцевском зале в камерной тишине среди книг члены жюри еще бурно обсуждают номинантов. Выбор трудный."Выбор непростой, я бы сказал. Здесь мало просто прочитать эту книгу, сделать какую-то оценку, даже сравнительную. Сам список прекрасен. Здесь книги, каждая из которых заслуживает абсолютного внимания", — говорит Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации русской прессы, член жюри.В составе комиссии - литераторы, журналисты, критики. Полгода читали и обсуждали все произведения. В списке - романы Евгения Водолазкина ("Брисбен"), Григория Служителя ("Дни Савелия"), Гузель Яхиной ("Дети мои"). И первый приз от читателей достался именно ей."За вклад в литературу" - награда писателю Валерию Попову и символический подарок Дмитрия Быкова - пила "Дружба"."Литературный блогер" - эта номинация появилась недавно, вручают лишь второй год. В этот раз приз получила литературный критик Мария Лебедева. "30 книг за месяц прочитала. Чуть с ума не сошла", — говорит она.Темы, о которых писали в этом году, - самые широкие. Гузель Яхина завершила роман о русском немце в Поволжье и сразу признание - третье место. У дебютанта литературной премии Григория Служителя - второе. Его книга "Дни Савелия", написанная от имени кота, не оставила равнодушным жюри.Первое место. Большой и многолетний труд коллектива авторов. Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский работали над подробной биографией писателя Венедикта Ерофеева."Большой книге" в этом году исполняется 14 лет. Среди победителей премии прошлых лет — Мария Степанова, Леонид Юзефович, Людмила Улицкая, другие признанные авторы. Так что, заглянув в короткий список, точно можно найти интересную книгу для себя. Организаторы лишь желают больше времени — на чтение.