Москва и Санкт-Петербург — в числе аутсайдеров

Наиболее часто обращаются в библиотеки за книгами жители Чукотки. Там на тысячу населения в 2018 году было выдано 17,1 тысячи книг. Также активно книги берут люди, проживающие в Магаданской (15,4 тысячи), Кировской (13,4), Новгородской (13,2) и Курганской областях (12,7).Реже всего обращается в библиотеку население Чечни. В республике за прошлый год на тысячу человек было выдано 2,7 тысячи книг. Их также редко берут жители Ингушетии (3,5), Москвы (3,8), Дагестана (4,3) и Подмосковья (4,4).При этом в Москве (16%), Приморском крае (23%) и Санкт-Петербурге (23%) библиотеки посещает самый маленький процент населения по сравнению с другими регионами. Примерно такая же ситуация зафиксирована в Севастополе (25%) и Ингушетии (26%). Самое большое число любителей библиотек проживает в Ямало-Ненецком автономном округе (73%), на Чукотке (66%), в Сахалинской (63%), Новгородской (61%) и Мурманской областях (61%).Люди из крупных городов располагают большей возможностью занять своё свободное время. А жителям небольших и отдалённых от центра России регионов порой остаётся только отправиться в библиотеку, клуб или же посмотреть телевизор. Такое мнение высказал вице-президент Петербургского библиотечного общества, заведующий отделом Российской национальной библиотеки Сергей Басов. Более того, интерпретируя статистику, не стоит забывать о том, что многие люди из мегаполисов отдают предпочтение чтению с планшетов и телефонов.Сергей Басов также отметил, что у жителей регионов зачастую нет возможности или желания покупать книги. Связано это не только с высокими ценами, но и с низкой обеспеченностью населения точками, где их можно приобрести. Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по количеству книжных магазинов на душу населения. Об этом на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ заявил министр культуры Владимир Мединский.Если человек по той или иной причине не может купить книгу, он приходит за ней в библиотеку. Детские книжки сейчас стоят порядка тысячи рублей. Даже на карманные издания цены начинаются с 250 рублей. Мы не можем исходя из данных статистики сделать вывод о том, что в крупных городах люди читают реже. Вопрос стоит гораздо глубже, - Сергей Басов, вице-президент Петербургского библиотечного общества и заведующий отделом Российской национальной библиотеки.По данным опроса ВЦИОМа, книги сегодня читает каждый второй россиянин (53%). Это в целом больше, чем пять лет назад (45%), но несколько ниже прошлогоднего показателя (55%). Чаще всего читают книги женщины (59%), молодёжь от 18 до 24 лет (83%) и от 25 до 34 лет (61%), а также респонденты с высшим образованием (68%). Однако данные исследования могут не совсем точно отражать реальное положение дел, отмечает вице-президент Петербургского библиотечного общества. Связано это с тем, что участвуя в социологических опросах, респонденты ориентируются на то, насколько их ответ будет одобряем обществом.Если спросить у людей, бьют ли они своих детей, большинство из них ответит отрицательно. При этом семейное насилие в России распространено. А что касается чтения, то этот вид деятельности по-прежнему сохраняет престижность в сознании людей, в частности молодого поколения. По этой причине некоторые люди, которые на самом деле не любят книги, не признаются в этом во время опроса. При этом стоит отметить, что рост процента читающих по стране происходит как раз за счёт жителей крупных городов, - пояснил Сергей Басов.