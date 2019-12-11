Певица сделала новую прическу. С челкой 69-летняя Надежда Бабкина стала
выглядеть намного моложе.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-neotrazima-babkina-vosxitila-rossiyan-novym-imidzhem.html" target="_blank">Неотразима: Бабкина восхитила россиян новым имиджем</a> - Певица сделала новую прическу. С челкой 69-летняя Надежда Бабкина стала
выглядеть намного моложе.
[url=https://33live.ru/novosti/11-12-2019-neotrazima-babkina-vosxitila-rossiyan-novym-imidzhem.html]Неотразима: Бабкина восхитила россиян новым имиджем[/url] - Певица сделала новую прическу. С челкой 69-летняя Надежда Бабкина стала
выглядеть намного моложе.