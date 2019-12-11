Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что саммит нормандской четверки станет важным вкладом в урегулирование конфликта на Донбассе. Однако это произойдет лишь если решения будут выполнены, подчеркнул он.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что саммит "нормандской четверки" станет важным вкладом в урегулирование конфликта на Донбассе. Однако это произойдет лишь если решения будут выполнены, подчеркнул он.Лайчак отметил важность таких задач, как прекращение огня, разминирование, обмен пленными, создание новых зон разведения сил и открытие новых пунктов пропуска.Председатель ОБСЕ также приветствовал договоренность провести новый саммит в нормандском формате через четыре месяца.Переговоры лидеров Франции, Германии, России и Украины возобновились после трехлетней паузы. В рамках саммита состоялась и первая личная встреча лидеров России и Украины.