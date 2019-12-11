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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-nuzhna-pomoshh-kristinu-gorbach-spaset-dorogoe-lekarstvo-i-pribor-dlya-otkashlivaniya.html" target="_blank">Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания</a> - Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Кристине Горбач из крымского поселка Нижнегорский.