Артистка зажгла на новогоднем корпоративе. 50-летняя Эвелина Бледанс похвасталась роскошной фигурой.

Артистка зажгла на новогоднем корпоративе. 50-летняя ЭвелинаБледанс похвасталась роскошной фигурой.Декабрь для многих знаменитостей – время активной работы.Вокалисты и артисты колесят по стране и развлекают офисных работников. На днях,например, Эвелина Бледанс вела корпоратив в Сочи.Вместе с артисткой на сцене зажигал певец Шура и группа "ИванушкиInternational". В личном "Инстаграм" Бледанс опубликовала пару видео с мероприятия.На одном из них Эвелина идет по коридору в компании Шуры. Артистка облачена в оченькороткое золотое платье с пайетками.Обтягивающий наряд подчеркивал стройность знаменитости. Незря актриса тратит силы и время в спортивном зале."Для позитивного праздника – ведущая Бледанс в платье ихорошие музыканты! Люблю тебя, Шура! Хорошо вчера зажгли на правильномкорпоративе", – написала Эвелина.Поклонники похвалили внешний вид артистки. Точеная талиямало кого оставила равнодушным. А вот певец Шура, по мнениюобывателей, выглядит не лучшим образом. Широкая футболка с принтом и плащсеребряного цвета с трудом скрывали лишние килограммы знаменитости."Такой пухляш. Я такая стану после праздников", "Надо жеШура, прям тетенькой стал", "Боже, Александру нужно срочно худеть!" – распекаливокалиста интернет-пользователи.Отметим, что вездесущая успела потанцеватьна сцене с "Иванушками International". Популярный коллектив исполнял любимыймногими хит "Кукла".