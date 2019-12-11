Артистка зажгла на новогоднем корпоративе. 50-летняя Эвелина
Бледанс похвасталась роскошной фигурой.
Артистка зажгла на новогоднем корпоративе. 50-летняя Эвелина
Бледанс похвасталась роскошной фигурой.
Декабрь для многих знаменитостей – время активной работы.
Вокалисты и артисты колесят по стране и развлекают офисных работников. На днях,
например, Эвелина Бледанс вела корпоратив в Сочи.
Вместе с артисткой на сцене зажигал певец Шура и группа "Иванушки
International". В личном "Инстаграм" Бледанс опубликовала пару видео с мероприятия.
На одном из них Эвелина идет по коридору в компании Шуры. Артистка облачена в очень
короткое золотое платье с пайетками.
Обтягивающий наряд подчеркивал стройность знаменитости. Не
зря актриса тратит силы и время в спортивном зале.
"Для позитивного праздника – ведущая Бледанс в платье и
хорошие музыканты! Люблю тебя, Шура! Хорошо вчера зажгли на правильном
корпоративе", – написала Эвелина.
Поклонники похвалили внешний вид артистки. Точеная талия
мало кого оставила равнодушным. А вот певец Шура, по мнению
обывателей, выглядит не лучшим образом. Широкая футболка с принтом и плащ
серебряного цвета с трудом скрывали лишние килограммы знаменитости.
"Такой пухляш. Я такая стану после праздников", "Надо же
Шура, прям тетенькой стал", "Боже, Александру нужно срочно худеть!" – распекали
вокалиста интернет-пользователи.
Отметим, что вездесущая успела потанцевать
на сцене с "Иванушками International". Популярный коллектив исполнял любимый
многими хит "Кукла".