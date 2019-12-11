Дима Билан – один из самых востребованных и богатых артистов на российской эстраде. Он все может себе купить, так что удивить его чем-то сложно. Поэтому было интересно узнать, что ему обычно дарят и что любит вручать близким он сам. За кулисами фестиваля Песня года корреспондент Дни.ру поговорил с певцом.

Дима Билан – один из самых востребованных и богатых артистов на российской эстраде. Он все может себе купить, так что удивить его чем-то сложно. Поэтому было интересно узнать, что ему обычно дарят и что любит вручать близким он сам. За кулисами фестиваля "Песня года" корреспондент "Дни.ру" поговорил с певцом.На "Песне года 2019" Дима Билан исполнил свой хит "Про белые розы". На последних аккордах поклонники понесли ему корзины, букеты, пакеты с подарками..."На концертах мне часто дарят картины – в основном, мои портреты, – сообщил "Дни.ру" певец. – Я их складирую у себя в гараже, на чердаке и два родительские дома такой живописью усыпаны. Часто мне дарят и книги. Случается, обронишь какое-то слово на концерте, и сразу же настигает книжная волна на эту тему. Еще часто дарят виниловые пластинки – это прекрасно!"."Мне достаточно кинуть в социальных сетях клич, мол, нравится то-то и то, и на сольниках тут же дарят то, что я заказал, – радуется певец. – Недавно вот в Воронеже преподнесли огромное количество ювелирных украшений – золото, камни. Я много езжу и вижу, как по-разному в плане материального достатка живут наши города. Поэтому очень благодарен людям за подарки, за то, что они находят возможность меня порадовать, удивить"."Я простой человек, могу надеть обычный свитер из масс-маркета, который мне подарили, – признался Билан. – Хотя меня часто за это упрекают в социальных сетях".Рассказал единственный российский победитель "Евровидения" и о том, чем сам радует родных и близких. "У меня много родственников, сегодня стараюсь всем им дарить деньги, – признался исполнитель. – А в 2007-м покупал им дома, квартиры".