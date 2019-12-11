Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль Балерина в зазеркалье цирка. В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки, участницы постановки, весьма странно себя ведущие, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.

Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки, участницы постановки, весьма странно себя ведущие, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.10 Дек 2019 в 6:59 PSTМатериал дополняется