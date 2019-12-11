Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль Балерина в зазеркалье цирка. В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки, участницы постановки, весьма странно себя ведущие, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-obsmeyalis-yunye-uchastnicy-payasnichali-za-spinoj-volochkovoj.html" target="_blank">Обсмеялись: юные участницы паясничали за спиной Волочковой</a> - Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль Балерина в зазеркалье цирка. В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки, участницы постановки, весьма странно себя ведущие, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.
[url=https://33live.ru/novosti/11-12-2019-obsmeyalis-yunye-uchastnicy-payasnichali-za-spinoj-volochkovoj.html]Обсмеялись: юные участницы паясничали за спиной Волочковой[/url] - Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль Балерина в зазеркалье цирка. В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки, участницы постановки, весьма странно себя ведущие, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.