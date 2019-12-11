Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы его
дочь от певицы Юлии Началовой не чувствовала себя одинокой. Спортсмен видится с
наследницей ежедневно.
Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы его
дочь от певицы Юлии Началовой не чувствовала себя одинокой. Спортсмен видится с
наследницей ежедневно.
Дочку Веру в 2006 году футболисту подарила певица Юлия Началова.
Во втором браке у спортсмена появилось еще двое детей: Артем в 2016 году и Анжелика
в ноябре 2019. Евгений Алдонин не скрывает, что очень любит отпрысков. Он
принимает активное участие в их воспитании.
По словам спортсмена, после смерти его экс-жены Юлии
Началовой он стал чаще встречаться с Верой. Сейчас девочка проживает с родителями
матери.
"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно
дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой.
Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он
будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным", – сказал Евгений Алдонин в
ютуб-шоу "ОтцыFrovka".
Футболист и его семья стараются помочь 13-летней Вере пережить
потерю самого близкого человека. Именно внимание родных поможет смириться с
трагедией.
13 Апр 2019 в 2:30 PDT
"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе
и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло.
Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью.
От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за
случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно
разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не
чувствовала себя сиротой", – отметил экс-муж .
Евгений Алдонин сообщил также, что его старшая наследница
находит утешение в музыке. Она с ранних лет занимается вокалом, играет на
фортепиано. Дочь Юлии Началовой уже делает первые успехи. Спортсмен похвастался,
что Вера недавно заняла первое место в престижном музыкальном конкурсе.
Напомним, певица умерла 16 марта 2019 года. Из-за
раны на ноге у звезды начался сепсис, а после остановилось сердце.