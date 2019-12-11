Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы его дочь от певицы Юлии Началовой не чувствовала себя одинокой. Спортсмен видится с наследницей ежедневно.

Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы егодочь от певицы Юлии Началовой не чувствовала себя одинокой. Спортсмен видится снаследницей ежедневно.Дочку Веру в 2006 году футболисту подарила певица Юлия Началова.Во втором браке у спортсмена появилось еще двое детей: Артем в 2016 году и Анжеликав ноябре 2019. Евгений Алдонин не скрывает, что очень любит отпрысков. Онпринимает активное участие в их воспитании.По словам спортсмена, после смерти его экс-жены ЮлииНачаловой он стал чаще встречаться с Верой. Сейчас девочка проживает с родителямиматери."Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Однодело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой.Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Онбудет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным", – сказал Евгений Алдонин вютуб-шоу "ОтцыFrovka".Футболист и его семья стараются помочь 13-летней Вере пережитьпотерю самого близкого человека. Именно внимание родных поможет смириться страгедией.13 Апр 2019 в 2:30 PDT"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себеи не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло.Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью.От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-заслучившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянноразговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она нечувствовала себя сиротой", – отметил экс-муж .Евгений Алдонин сообщил также, что его старшая наследницанаходит утешение в музыке. Она с ранних лет занимается вокалом, играет нафортепиано. Дочь Юлии Началовой уже делает первые успехи. Спортсмен похвастался,что Вера недавно заняла первое место в престижном музыкальном конкурсе.Напомним, певица умерла 16 марта 2019 года. Из-зараны на ноге у звезды начался сепсис, а после остановилось сердце.