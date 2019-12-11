Певица порадовала поклонников пикантным снимком. Настя Каменских сделала
фото с приспущенными штанами.
Певица порадовала поклонников пикантным снимком. Настя Каменских сделала
фото с приспущенными штанами.
Однако место, выбранное знаменитостью для селфи, озадачило подписчиков
ее "Инстаграма". Дело в том, что исполнительница позировала в туалете.
Настя Каменских предстала
в черном нижнем белье. Более того, певица приспустила штаны, чтобы показать
больше своего тела. Звезда не стала краситься, показавшись в естественном виде.
"Доброе утро, ребята", – подписала кадр артистка.
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