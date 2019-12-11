Певица порадовала поклонников пикантным снимком. Настя Каменских сделала фото с приспущенными штанами.

Певица порадовала поклонников пикантным снимком. Настя Каменских сделалафото с приспущенными штанами.Однако место, выбранное знаменитостью для селфи, озадачило подписчиковее "Инстаграма". Дело в том, что исполнительница позировала в туалете.Настя Каменских предсталав черном нижнем белье. Более того, певица приспустила штаны, чтобы показатьбольше своего тела. Звезда не стала краситься, показавшись в естественном виде."Доброе утро, ребята", – подписала кадр артистка.Материал дополняется