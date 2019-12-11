Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов дал свою оценку предстоящему поединку его сына против американца Тони Фергюсона. Он признался, что бой ожидают миллионы болельщиков.

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов дал свою оценку предстоящему поединку его сына против американца Тони Фергюсона. Он признался, что бой ожидают миллионы болельщиков."Я думаю, что с точки зрения спортивной составляющей этот поединок – один из важнейших боев, — признался он в интервью Russia Today Sport. – Он назначался четыре раза, но дважды срывался по вине Хабиба, еще дважды – по вине Фергюсона. Его ждут миллионы болельщиков, ведь такой истории – по 12 побед – не было в UFC, и это главный бой в истории UFC"."Фергюсон – очень выносливый спортсмен, он хорош. Очень многие его ушатывали, но тем не менее, концовки боя он заканчивает на победной серии. Он имеет большой арсенал приемов: болевые, удушающие, сечки, технические нокауты… Он достойный соперник. И мы достойно готовимся".Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.