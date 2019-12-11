Матчем в Питтсбурге между местными Пингвинз и Монреаль Канадиенс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:4. Российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился голевой передачей.

Матчем в Питтсбурге между местными "Пингвинз" и "Монреаль Канадиенс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:4. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей.Она оказалась для него 19-й в нынешнем сезоне. Всего же в активе россиянина стало 27 очков в 20 матчах. Малкин ассистировал Джейку Гюнтцелю, автору единственной шайбы в составе хозяев льда.За гостей же отличились Томаш Татар, Джоэль Армиа, Шей Уэббер и Брендан Гэллагер.