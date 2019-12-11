Россия готова продлить договор о стратегических наступательных вооружениях хоть сегодня. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Россия готова продлить договор о стратегических наступательных вооружениях хоть сегодня. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.Министр отметил, что теперь дело за американскими коллегами. Сергей Лавров подчеркнул: пока уровень отношений между Россией и США не способствует конструктивному диалогу. Мешают в том числе и домыслы о якобы вмешательстве в американские выборы."Если вы нас подозреваете, то давайте факты на стол. Ноль реакции. И вот мы … после инаугурации предложили: давайте, чтобы развеять подозрения, опубликуем переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года. Нынешняя администрация отказалась это делать, но, повторю, мы к этому готовы", — отметил Сергей Лавров.Госсекретарь США говорил лишь о необходимости разработать новые соглашения по безопасности. При этом Майк Помпео высоко оценил переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Париже во время встречи "Нормандской четверки".Госсекретарь отметил, что экономические отношения США и России заметно продвинулись в последнее время."Уже в ближайшее время мы выступим с важным заявлением по экономическому сотрудничеству наших стран, — сказал он. — Министр Лавров говорил о 25-процентном росте товарооборота между США и Россией за время работы администрации Дональда Трампа. Надеюсь, мы продолжим это делать".