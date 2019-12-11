Сергей Лавров встретился Дональдом Трампом. Переговоры с президентом США прошли в Вашингтоне и длились почти час. Телеканал Россия 24 вел прямую трансляцию пресс-конференции.

Сергей Лавров встретился Дональдом Трампом. Переговоры с президентом США прошли в Вашингтоне и длились почти час. Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию пресс-конференции.По словам российского министра, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире."Мы констатировали наличие целого ряда серьезных проблем", — сказал Сергей Лавров. Тем не менее он отметил, что с обеих сторон есть заинтересованность работать в различных областях, где страны могут добиваться результатов.Особое внимание было уделено стратегической стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Российский министр подтвердил предложение о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до конца текущего года.Также Сергей Лавров сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом шаги по недопущению кризиса в районе Персидского залива, возникших из-за одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Что касается экономических вопросов, а конкретно, "Северного потока-2" и "Турецкого потока", то, по словам Сергея Лаврова, дело, начатое администрацией бывшего президента Барака Обамы, продолжается."Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", — отметил глава МИД РФ.Ранее российский министр провел встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. Министр подчеркнул: пока уровень отношений между Россией и США не способствует конструктивному диалогу. Мешают и домыслы о якобы вмешательстве в американские выборы.Помимо этого, с Помпео были обсуждены проблемы сирийского урегулирования. У нас общая позиция, которую мы сегодня подтвердили: что военного решения нет, что нужно продвигать инклюзивный общенациональный диалог", — сказал Сергей Лавров.