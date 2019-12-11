В США произошла перестрелка в кошерном магазине в штате Нью-Джерси. Огонь ведут двое неизвестных, которые забаррикадировались в здании. Один полицейский погиб. Еще двое ранены.

В США произошла перестрелка в кошерном магазине в штате Нью-Джерси. Огонь ведут двое неизвестных, которые забаррикадировались в здании. Один полицейский погиб. Еще двое ранены.Район оцеплен, задействованы бронетранспортеры и вертолеты. Закрыты школы, не работает общественный транспорт. О причинах пока не сообщается, однако есть данные, что стрельба произошла по религиозным или национальным мотивам, передает телеканал "Россия 24".В кошерном магазине продают продукты, разрешенные к употреблению кашрутом – еврейским законом.